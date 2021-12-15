Известный хореограф Макс Чмерковский рассказал о трудностях и нищете, которые пережила его семья после переезда в США.

Как сообщает Politeka.net, известный хореограф Макс Чмерковский, который был судьей прошлого сезона "Танців з зірками", рассказал, что его семья пережила трудные времена после переезда в Америку 25 лет назад. В программе "Зірковий шлях" артист поделился, что у него был шок, когда в 14 лет его жизнь так кардинально поменялась.

"Я вдруг оказался в другой стране и без знания языка", - говорит Макс. Он также вспомнил, что уже через неделю после переезда мама отправила их с братом в танцевальную студию.

"Над нами смеялись, мол, вы уже, даже не имея деньги, неправильно ими распоряжаетесь. В нас не верили", - вспоминает Чмерковский и добавляет, что рука об руку вместе с братом начали танцевать.

С подростковых лет будущему звездному хореографу пришлось много работать, чтобы помочь семье встать на ноги. Денег у семьи не было, они получали социальную помощь. Тогда Макс решил, что сделает все для того, чтобы выбраться из этой нищеты.

И надо сказать, что ему это удалось. Чмерковский с подростковых лет не только работал, но и много танцевал, участвовал в чемпионатах по латиноамериканским танцам и получал самые высокие награды. Там на танцевальных конкурсах парня и заметили известные американские продюсеры и взяли его в американские "Танцы со заездами". После этого Чмерковский стал настоящей суперзвездой.

Напомним, Макс Чмерковский раскрыл подробности вооруженного ограбления посреди дня: "Подошли и приставили к голове...".

Как сообщала Politeka, Чмерковский с бабушкой и младшим братом намекнул, что ему пора на "Голос країни": "Это в крови".

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