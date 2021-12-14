Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский является чемпионом по латинским танцам и победителем американских "Танцев со звездами". Танцор также участвовал в первом украинском "Холостяке". Сейчас же звезду пригласили судить украинские "Танці з зірками", где он заменил Григория Чапкиса, который скончался летом 2021 года. Не забывает Чмерковский и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом видео, которое Макс разместил в Инстаграм, звезда был с супругой Петой Маргатройд и сыном Шэй. Все семейство занялось украшением новогодней елки в американском доме. На ускоренном видео семья показала, как поэтапно все делала.

"Нарядили нашу ёлку.

Вот как выглядел процесс.

Сердце переполнено.

В конце видео маленькое праздничное поздравление от Чмерковских", - написал Макс.

Фанаты посмотрели видео десятки тысяч рах и написали комментарии:

"Замечательно, включить свет в первую очередь - проще", "Только подсказка - перед украшениями включить свет. Это намного проще", "Очень красивая ёлочка! И вы такие милые. С Рождеством! С Наступающим!", "Да, приятно смотреть на Вашу семью. Желаю счастья , елочка супер".

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