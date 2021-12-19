Відома артистка Надя Дорофєєва стежить за своєю зовнішністю, пише Politeka.net. Зірка завжди готова поділитися секретами привабливості.
Зокрема, співачка завжди вмивається перед сном, п'є багато води, і зволожує шкіру обличчя. Перш за все, Надя Дорофєєва знімає макіяж хорошим гелем, очищає шкіру міцелярною водою, тоніком, а потім наносить зволожуючий крем.
Однак від сезонних проблем ніхто не застрахований. У новому сторіс Instagram співачка поскаржилася на проблему з губами, які стали сухими.
"Сезон сухих губ відкритий. У кого таке ж щорічне щастя - накидайте реакцій", - написала зірка.
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Зазначимо, також Надя Дорофєєва похвалилася стильним луком в піджаку і шапці.
"Я йду в кіно", - написала артистка.
А пізніше співачка показала новий манікюр з сріблястим малюнком.
Зірка прийшла в кіно в компанії чоловіка і друзів.
"Відмінна пацанячая компанія", - написала Надя Дорофєєва.
Зазначимо, співачка не тільки активно займається творчістю, але також - блогерством. Тільки на сторінку Instagram зірки підписалися п'ять мільйонів користувачів Мережі.
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