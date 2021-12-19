Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю, і вже не перший рік підкорює своїм талантом. Як відомо, він став одним із зіркових детективів на шоу "Маска".
Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Олег Винник позує на камеру в порожньому залі телешоу"Маска". Під фото він розповів, що скоро відбудеться півфінал шоу та українці побачать, хто увійде до трійки кращих.
"Неймовірний півфінал фантастичного шоу "Маска" відбудеться вже сьогодні о 21:00 на каналі "Україна"
Побачимо, хто увійде до трійки кращих", — передавати Олег Винник.
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Шанувальники артиста залишили йому безліч коментарів під фото: "Олежка, ти найкращий детектив на світі, цілую тебе в щічку", "Супер", "Який ви гарний Олег Анатолійович! Дуже чекаю сьогоднішнього вечора", "Місцевий шуга Деді", "Олег, ви найкращий!", "Ну такий краш", "неймовірний тільки ти".
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