Відомий співак і Олег Винник вразив виглядом своїх прихильниць в стильній куртці в залі телешоу" Маска", де він є суддею-детективом.

Як передає Politeka.net, Олег Винник є знаменитим українським артистом. Він користується величезною популярністю, і вже не перший рік підкорює своїм талантом. Як відомо, він став одним із зіркових детективів на шоу "Маска".

Так, цього разу артист опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Олег Винник позує на камеру в порожньому залі телешоу"Маска". Під фото він розповів, що скоро відбудеться півфінал шоу та українці побачать, хто увійде до трійки кращих.

"Неймовірний півфінал фантастичного шоу "Маска" відбудеться вже сьогодні о 21:00 на каналі "Україна"

Побачимо, хто увійде до трійки кращих", — передавати Олег Винник.

Шанувальники артиста залишили йому безліч коментарів під фото: "Олежка, ти найкращий детектив на світі, цілую тебе в щічку", "Супер", "Який ви гарний Олег Анатолійович! Дуже чекаю сьогоднішнього вечора", "Місцевий шуга Деді", "Олег, ви найкращий!", "Ну такий краш", "неймовірний тільки ти".

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