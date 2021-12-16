В сети показали нового персонажа на шоу "Маска" яркого Ниндзю, и рассказали историю создания его костюма, а также показали фото.

Как сообщает Politeka.net, на странице "Маски" в Instagram опубликовали снимок нового персонажа на проекте, который появится в полуфинале шоу – Ниндзя. На кадре можно увидеть яркую маску, за которой прячется кто-то из украинских знаменитостей.

В подписи к публикации рассказали историю создания этого персонажа: "НОВЫЙ ГЕРОЙ В ГИПЕРШОУ МАСКА — НИНДЗЯ. В полуфинале любимого шоу миллионов МАСКА на сцене появится герой, имя которого в переводе с японского означает "скрывающийся". Эту оригинальную маску создал художник из костюмов Назар Дидык. Какая звезда скрывается под маской огромного Ниндзя? Узнаем уже в эту субботу, 18 декабря, в 21:00 на канале "Украина".

В комментариях украинцы начали бурно обсуждать нового персонажа, выдвигая свои версии того, кто прячется за ярким костюмом: "Это Пивоваров", "Оля Полякова там, наверное", "Класс", "Вау, это будет феерично", "Круто!", "Хорошо, что Винна Краля осталась на финал", "Очень красиво", "Маска супер!", "Я думаю, это Монатик".

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