Как пишет Politeka.net, на официальной страничке программы "Світське життя", которая выходит на "1+1" уже более 15 лет, опубликовали фрагмент интервью, которое телеведущая Катя Осадчая взяла у известного певца Олега Винника. Так, звезды поговорили о праздновании грядущего Нового года. Винник рассказал Кати, что украинцы обычно долго готовятся к празднику и это не совсем правильно.
"Люди должны наслаждаться, а не готовить трое суток. "Не ешь! Это гостям", а потом "Давай будем есть, потому что испортится", - обяснил Олег Винник, как правильно праздновать Новый год.
Как видим, Олег был одет в черные брюки, черную футболку и стильный черно-серебристый пиджак. Катя надела красивый розовый костюм, а на голове у ведущей был уже традиционный головной убор, правда на этот раз очень необычный.
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