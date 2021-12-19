Известный певец и Олег Винник поразил видом своих поклонниц в стильной куртке в зале телешоу "Маска", где он является судьей-детективом.

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом. Как известно, он стал одним из звездных детективов на шоу "Маска".

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Олег Винник позирует на камеру в пустом зале телешоу "Маска". Под фото он рассказал, что скоро состоится полуфинал шоу и украинцы увидят, кто войдет в тройку лучших.

"Невероятный полуфинал фантастического шоу "Маска" состоится уже сегодня в 21:00 на канале "Україна"

Увидим, кто войдет в тройку лучших", — сообщил Олег Винник.

Поклонники артиста оставили ему множество комментариев под фото: "Олежка, ты самый лучший детектив на свете, целую тебя в щечку", "Супер", "Какой вы красивый Олег Анатольевич! Очень жду сегодняшнего вечера", "Местный шуга дэди", "Олег, вы лучший!", "Ну такой краш", "Невероятный только ты".

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