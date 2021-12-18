У известного певца и артиста Олега Винника возникла особая связь с одной из участниц шоу "Маска", где он является судьей-детективом.

Как передает Politeka.net, Олег Винник является знаменитым украинским артистом. Он пользуется огромной популярностью, и уже не первый год покоряет своим талантом. Как известно, он стал одним из звездных детективов на шоу "Маска".

Так, на этот раз на аккаунте телешоу "Маска" опубликовали новое видео. Как известно, на сцене шоу между Олегом Винником и одной из участниц "Гориллой", под которой скрывалась Tayanna (Татьяна Решетняк), был поцелуй. Олег Винник поделился своими эмоциями после её участия в проекте.

"Она отстояла очень достойно эту эстафету. И полежали мы с ней, и поцеловались, и она хорошо поет. И я ей носочки надел на пальцы, правда небольшие, чтобы больше не замерзала. Она сильно полюбила сумочку, всё на сумочку ей собирал. Всё что в Германии собирал, всё на сумочку, подарил и не оценили...выгнали", — рассказал Олег Винник.

Поклонники оставили множество комментариев под видео: "Вы супер детективы! Столько позитива пусть бог благословляет Вас", "Рано выбыла. Такой голос! Оля и Олег правы", "Мы всё оценили. Правда под маской ожидала увидеть другие вокалистку."

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