Известный артист Олег Винник не смог сдержаться и поцеловал руку Ольгу Поляковой на сцене новогоднего "Квартал 95".

Как передает Politeka.net, Ольга Полякова является известной украинской певицей. Также она прославилась как актриса и телеведущая. Сейчас Ольга Полякова является звездным детективом в шоу "Маска" вместе с Олегом Винником, Настей Каменских, Дзидзьо и Андреем Данилко.

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Ольга Полякова, как прошло её выступление на концерте "Квартал 95". На сцену она вышла вместе со своим коллегой по шоу "Маска" известным артистом Олегом Винником. Они вместе исполнили свою новую песню, которую подготовили для украинцев к Новому году.

"У всех же своё новое счастье", — поют Ольга Полякова и Олег Винник.

Стоит отметить, что новую песню артисты также представят на новогоднем выпуске шоу "Маска", где являются судьями-детективами.

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