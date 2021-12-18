35-річний Клопотенко, який популяризує наші традиції по всьому світу, а також є власником модного ресторану української кухні в Києві, підвів підсумки за останній рік у своєму новому пості в соцмережі, передає Politeka.net.

Зокрема, холостий шеф-кухар заявив, що дозрів для створення сім'ї.

"Готовий створити сім'ю. Але, очевидно, це не буде одна з тих класичних сімей, де є весілля, куми, хрестини. Шукаю тепер методи, як це зробити, поки неясно", - з іронією зазначив Євген.

Також переможець "МайстерШеф" відкрив для себе до 30 рецептів української кухні, про які раніше не знав і багато унікальних регіональних продуктів. Крім того, Клопотенко планує відкрити ще один ресторан.

"Почав відчувати Україну не в рамках України, а в рамках світу. Наприклад, Раніше я думав, що зіньківська ковбаса важлива тільки для України, але тепер розумію, що вона важлива і для світу. Це як культурний елемент України, який вноситься до світової спадщини, впливає на інші нації і робить нашу країну більш значущою. Бо тепер інші країни отримують те, що можуть наслідувати Україну", - пофілосовствував Клопотенко.

"Класний пост і класна ідея аналізу прожитого року 👏"; "Нехай всі плани збудуться Ваші, Євген! 🪐 🎉 🤍 💙", - відгукнулися в коментарях шанувальники кухаря.

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