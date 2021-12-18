Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенко (Потапом), часто хвалиться новими образами перед кожним майбутнім ефіром шоу "Маска", де виступає в ролі судді.

Настя Каменських, яка продовжує багато займатися вдома, щоб підтримувати свою вагу після схуднення, часто хвалиться модними нарядами перед зйомками, пише Politeka.net. Причому артистці подобається носити міні, щоб підкреслити ноги і здаватися візуально вище, ніж вона є.

В цей раз Настя одягла червону міні сукню з незвичайними вставками-нитками, які за кольором гармоніювали з її чорними ботфортами. Зачіска з незвичайним хвостом-кіскою надала Каменських більш впевнений вигляд.

«Робот 🤖 Кіт 🐱 Жирафа🦒 Скандал 💃🏻 Тигр 🐯 Мухомор 🍄 Масок залишилося всього 6 і когось з них ми відкриємо вже сьогодні! Обов'язково дивіться сьогодні, щоб дізнатися, хто це буде. І головне-насолодитися фантастичними виступами учасників 😍 🔥 » - пише вона під кадром.

У мережі відповіли:

"Perfect👏 👏 👏ви прекрасна людина!; Будьте здорові❤; червона, як мак️❤; ще одна пантера❤; Я думала це ти все про себе перераховуєш🙄 😂; красива😍; найкрасивіша❤️; червона Маківка; як завжди казково».

Раньше Настя Каменських звернулася до дівчат, нагадавши, що кожна з них красива, піклується про себе, і приймає себе такою, яка вона є.

"Коли знаєш, на що ти здатна і йдеш до своїх цілей. Коли говориш "зі мною так не можна" і коли говориш " так " тому, що робить тебе щасливою. Ти красива, коли випромінюєш добро.



І прекрасна, коли любиш. Світ. Людей в ньому. І себе. Любов прикрашає. І ти заслуговуєш такої прикраси ✨", - написала Настя Каменських.

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