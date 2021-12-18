Настя Каменських, яка продовжує багато займатися вдома, щоб підтримувати свою вагу після схуднення, часто хвалиться модними нарядами перед зйомками, пише Politeka.net. Причому артистці подобається носити міні, щоб підкреслити ноги і здаватися візуально вище, ніж вона є.
В цей раз Настя одягла червону міні сукню з незвичайними вставками-нитками, які за кольором гармоніювали з її чорними ботфортами. Зачіска з незвичайним хвостом-кіскою надала Каменських більш впевнений вигляд.
«Робот 🤖 Кіт 🐱 Жирафа🦒 Скандал 💃🏻 Тигр 🐯 Мухомор 🍄 Масок залишилося всього 6 і когось з них ми відкриємо вже сьогодні! Обов'язково дивіться сьогодні, щоб дізнатися, хто це буде. І головне-насолодитися фантастичними виступами учасників 😍 🔥 » - пише вона під кадром.
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"Perfect👏 👏 👏ви прекрасна людина!; Будьте здорові❤; червона, як мак️❤; ще одна пантера❤; Я думала це ти все про себе перераховуєш🙄 😂; красива😍; найкрасивіша❤️; червона Маківка; як завжди казково».
Раньше Настя Каменських звернулася до дівчат, нагадавши, що кожна з них красива, піклується про себе, і приймає себе такою, яка вона є.
"Коли знаєш, на що ти здатна і йдеш до своїх цілей. Коли говориш "зі мною так не можна" і коли говориш " так " тому, що робить тебе щасливою. Ти красива, коли випромінюєш добро.
І прекрасна, коли любиш. Світ. Людей в ньому. І себе. Любов прикрашає. І ти заслуговуєш такої прикраси ✨", - написала Настя Каменських.
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