50-річна Орбакайте зробила новий пост в Instagram, де поділилася кадром з фільму, в якому знялася в 13-річному віці. Мова про картину Ролана Бикова "Опудало".

Христина опинилася на одному майданчику з таким метром кіноіндустрії, як Юрій Нікулін (грала його внучку Олену Бессольцеву).

"Сьогодні 100 років Юрію Володимировичу Нікуліну! Я вдячна долі за цю зустріч з неповторним, мудрим і нескінченно добрим Дідусем Бессольцевим! А талант Нікуліна, як різнопланового, що виходить за рамки одного образу артиста став для мене прикладом на все моє творче життя! Спасибі вам 🙏❤️️ #юрійникулін #100років #Христина #Опудало", - поділилася дочка Пугачової.

Користувачі з ентузіазмом обговорюють пост Орбакайте:

"Кращий дитячий фільм назавжди"

"❤️🙏 Світла добра пам'ять Юрію Нікуліну, спасибі за наше дитинство 👏 Ролан Биков ❤ ️цей фільм, ця ваша роль, Браво👏, спасибі вам Христина🙏"

"Як ви зіграли в цьому фільмі! Дитині, напевно, дуже важко було зіграти цю роль! Цей фільм треба обов'язково включити в шкільну програму"



"Шановна Христина, мені завжди бачилося, що Ви краще актриса, ніж співачка"

"👏фільм - на всі часи..."

"У школі нас водили на цей фільм. Він перевернув мій світогляд. Я став бачити речі, які раніше не помічав"

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