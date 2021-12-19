Відомий телеведучий і продюсер Юрій Горбунов переодягнувся у Святого Миколая та прийшов до свого 4-річного сина Івана.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Також, Юрій Горбунов веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і нещодавно народився Данило.

Так, на цей раз ведучий опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Юрій Горбунов переодягнувся в костюмі Святого Миколая прийшов до 4-річного сина Івана, щоб той його не впізнав у новому образі. Ведучий розповів, що зіграти йому допомогла його Театральна освіта.

"Було два завдання! Щоб Святому Миколаю рукав не відірвали 😇 і щоб Іван не впізнав тата! Театральна освіта допомогла!", — розповівши Юрій Горбунов.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "А Іван то дивиться", "На першому фото здається що підозри у нього все-таки є)", "Іван про що то здогадується...", "Подивіться на цей погляд", "На мою він дізнався😂. Цей погляд", "Юру неможливо не впізнати!", "А очі то татові".

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