Юрий Горбунов показал, как с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом отправились радовать маленьких детей, поделившись фото.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является успешным отечественным телеведущим. А Надя Дорофеева и Владимир Дантес построили успешные карьеры в музыке. Все трое решили прийти к детям и порадовать подарками к Дню Святого Николая.

На фото Горбунов, Дорофеева и Дантес были вместе. Все стояли посреди зала возле множества коробок, а Надя говорила в микрофон. Как можно понять, посетили малышей звезды в Киеве.

"Для деток, накануне дня Святого Николая, подарки и встреча с любимыми артистами – это двойной праздник!! Спасибо Надя Дорофеева и Владимир Дантес за то, что нашли время!! Спасибо всем кто ежегодно балует детей подарками", - написал Юрий под фотографиями.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Как жаль,что дети из сельских детских садов никому не нужны! Родители сами покупают сладости от Св. Николая! Они же ждут!", "молодцы".

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