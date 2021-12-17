Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является успешным отечественным телеведущим. А Надя Дорофеева и Владимир Дантес построили успешные карьеры в музыке. Все трое решили прийти к детям и порадовать подарками к Дню Святого Николая.
На фото Горбунов, Дорофеева и Дантес были вместе. Все стояли посреди зала возле множества коробок, а Надя говорила в микрофон. Как можно понять, посетили малышей звезды в Киеве.
"Для деток, накануне дня Святого Николая, подарки и встреча с любимыми артистами – это двойной праздник!! Спасибо Надя Дорофеева и Владимир Дантес за то, что нашли время!! Спасибо всем кто ежегодно балует детей подарками", - написал Юрий под фотографиями.
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Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Как жаль,что дети из сельских детских садов никому не нужны! Родители сами покупают сладости от Св. Николая! Они же ждут!", "молодцы".
Напомним, Осадчая с Горбуновым показали, чем украсили свой роскошный особняк
А еще Politeka писала, что Осадчая похвасталась малышом-сыном, с которым хочет проводить как можно больше времени
Также Politeka сообщала, что Осадчая и Горбунова наслаждаются жизнью, улетев подальше от детей