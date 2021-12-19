Український артист Андрій Данилко, відомий як Вєрка Сердючка, сколихнув публіку архівним відео - і сміх і сльози.

Так, 48-річний Данилко опублікував у своєму Instagram рекламний ролик двадцятирічної давності жуйки Dirol, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За сюжетом, рекламний агент розповідає Данилкові про майбутні варіанти сценарію: то Сердючці доведеться ухилятися від пристрасного шпигуна і змій, то виконувати трюки на крилах аероплана.

У якийсь момент Данилко зупинив потік думок агента і заявив, що хоче бути самим собою.

"Повернення ... Субота!", - підписав ролик артист.

Користувачі поностальгували разом із Данилком, зазначивши, яким красенем він був у молодості:

"Такий гарний, Андрій!👏🔥"

"Легенда!👏"

"Красунчик 😍"

"Ця реклама і зараз би була в тренді)) Андрій красивий, як весна❤️😍 🔥"

Зазначимо, Данилко отримав вигідні пропозиції знятися у рекламних роликах жуйки Dirol і меблів фірми "Стерх" після тріумфу "Різдвяних зустрічей Вєрки Сердючки" у грудні 1997 року. Концерт проходив у Палаці "Україна" в Києві, після якого послідувала низка гастролей.

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