Так, 48-річний Данилко опублікував у своєму Instagram рекламний ролик двадцятирічної давності жуйки Dirol, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
За сюжетом, рекламний агент розповідає Данилкові про майбутні варіанти сценарію: то Сердючці доведеться ухилятися від пристрасного шпигуна і змій, то виконувати трюки на крилах аероплана.
У якийсь момент Данилко зупинив потік думок агента і заявив, що хоче бути самим собою.
"Повернення ... Субота!", - підписав ролик артист.
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Користувачі поностальгували разом із Данилком, зазначивши, яким красенем він був у молодості:
"Такий гарний, Андрій!👏🔥"
"Легенда!👏"
"Красунчик 😍"
"Ця реклама і зараз би була в тренді)) Андрій красивий, як весна❤️😍 🔥"
Зазначимо, Данилко отримав вигідні пропозиції знятися у рекламних роликах жуйки Dirol і меблів фірми "Стерх" після тріумфу "Різдвяних зустрічей Вєрки Сердючки" у грудні 1997 року. Концерт проходив у Палаці "Україна" в Києві, після якого послідувала низка гастролей.
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