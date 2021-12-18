Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є відомим українським артистом, він виступає в групі "MOZGI" зі своїми колегами. Також він володіє продюсерським центром і є наставником популярних українських артистів. У 2019-му році Потап оголосив, що одружився на колишній колезі Насті Каменських.
Так, цього разу артист опублікував нове відео на своїй сторінці в Instagram. Потап показав кадри зі свого нового кліпу. Артист виконує пісню у величезному пуховику оранжевого кольору і сонцезахисних окулярах (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).
"На вершину, навіть якщо "я відчуваю, що падаю", - додав Потап.
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