Известный артист и продюсер Потап (Алексей Потапенко) выпустил новую песню и показал кадры клипа с известными музыкантами.

Как передает Politeka.net, Потап (Алексей Потапенко) является известным украинским артистом, он выступает в группе "MOZGI" со своими коллегами. Также он владеет продюсерским центром и является наставником популярных украинских артистов. В 2019-ом году Потап объявил, что женился на бывшей коллеге Насте Каменских.

Так, на этот раз артист опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. Потап показал кадры со своего нового клипа. Артист исполняет песню в огромном пуховике оранжевого цвета и солнцезащитных очках (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На вершину, даже если «Я чувствую, что падаю»", — добавил Потап.

Поклонники оставили несколько комментариев под видео: "Ооооочень круто🔥🔥🔥 До мурашек", "Огонь".

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