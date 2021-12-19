Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук є відомою українською актрисою, яка активно веде соціальні мережі і розповідає про своє життя. Причому про дружину Анна не говорить, дотримуючись між шанувальниками і своїм особистим спілкуванням з чоловіком дистанцію.
В цей раз Ганна вирішила заговорити про те, кому визначено бути щасливими і жити дивовижним життям.
"Наше життя складається з позитивних і негативних подій. Чому ж у однієї людини більше негативного, а в іншого позитивного? Чому одні щасливі, а інші ні? Ніякого секрету немає, просто один бачить світ в сірих тонах, скаржиться на життя, бачить проблему в інших, а не в собі.
А інший шукає насолоду у всьому, включається в кожну мить свого життя, в те, що відбувається з ним зараз і концентрується на приємному. Наші думки-це магніти, коли ми думаємо про погане і бачимо тільки погане, то за законом бумеранга отримуємо це назад.
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Якщо ж ми намагаємося помічати більше хорошого, отримуємо задоволення від життя, даруємо радість оточуючим, то притягне ще більше хорошого. Спробуйте поміняти напрямок своїх думок. Шукайте позитивні моменти в будь-якій ситуації. Насолоджуйтесь кожною миттю свого життя» - пише Ганна.
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