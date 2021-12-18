Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про те, як йому доводиться нелегко через складний робочий графік.

Ектор Хіменес-Браво - шеф-кухар колумбійського походження, який заробив велику популярність в Україні, повідомляє Politeka.net. Тільки на Instagram зірки підписані один мільйон користувачів Мережі, з якими він регулярно ділиться найцікавішим про життя.

Одні з недавніх сторіс шоумен записував у ванній, не прикривши свої біцепси. Суддя проекту тільки недавно прокинувся, поставивши час: "7.03".

"Доброго ранку, друзі! З самого ранку вже працюю", - написав заспаний ресторатор, ледве відкриваючи очі

"Я тільки прокинувся, дуже рано - о сьомій ранку. Команда вже на першому поверсі, і чекала мене на зйомки сьогодні, фотосесія і робота. І сьогодні субота, а у мене немає вихідного, я чесно дуже втомився. Були дуже-дуже довгі зйомки... але потрібно працювати", - поскаржився Ектор Хіменес-Браво.

Пізніше шоумен показав підготовку до зйомок у себе вдома. На нього наносили грим: "Мене сьогодні теж прикрашають!",- написав шеф-кухар, подякувавши гримерку, яка зараз працює з ним на всіх проектах.

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