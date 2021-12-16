Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является успешным ресторатором и судьей шоу "Мастер Шеф". Также звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
В этот раз Эктор показал, как уезжает из столицы Украины - Киева. Звезда был с чемоданом и шел по вокзалу.
"Кстати, у меня сегодня одна важная поездка", - написал Хименес-Браво.
После этого Эктор показал, как уже едет в экспрессе.
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"Как думаете, куда я так рано поехал? Ваши варианты", - спросил звезда и предложил три варианта ответа.
После этого Эктор уже показал свой приезд в Тернополь. На платформе его тепло встретили.
"Так тепло встретили в Тернополе", - написал Хименес-Браво.
"Очень приятно! Спасибо большое", - добавил Эктор.
После этого звезда сделал репост фото одного из изданий, которое написало о приезде звезды в Тернополь.
"Эктор Хименес-Браво уже в Тернополе", - было написано на кадре.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как работал посудомойщиком
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