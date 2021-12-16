Ресторатор Эктор Хименес-Браво, который является судьей проекта "Мастер Шеф", показал, куда поехал, покинув столицу Украины.

Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является успешным ресторатором и судьей шоу "Мастер Шеф". Также звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

В этот раз Эктор показал, как уезжает из столицы Украины - Киева. Звезда был с чемоданом и шел по вокзалу.

"Кстати, у меня сегодня одна важная поездка", - написал Хименес-Браво.

После этого Эктор показал, как уже едет в экспрессе.

"Как думаете, куда я так рано поехал? Ваши варианты", - спросил звезда и предложил три варианта ответа.

После этого Эктор уже показал свой приезд в Тернополь. На платформе его тепло встретили.

"Так тепло встретили в Тернополе", - написал Хименес-Браво.

"Очень приятно! Спасибо большое", - добавил Эктор.

После этого звезда сделал репост фото одного из изданий, которое написало о приезде звезды в Тернополь.

"Эктор Хименес-Браво уже в Тернополе", - было написано на кадре.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, как работал посудомойщиком

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво честно ответил Осадчей, как относится к своему предстоящему юбилею

Также Politeka сообщала, что Хименесу-Браво в резкой форме напомнили о правилах приличия



