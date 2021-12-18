Як передає Politeka.net, Євген Кот є відомим танцюристом і хореографом. Він прославився на шоу "Танці з зірками", де виходив на паркет з актрисою Ксенією Мішиною. Через кілька місяців вони змогли здобути перемогу, а зараз вони стали новими суддями шоу "Україна має талант.

Так, цього разу хореограф опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Євген Кіт цілує свою дружину Наталію Татаринцеву. Подружжя розчулюють видом в обіймах один одного в домашній атмосфері.

"Десь поруч Різдво", - пише Євген Кот.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Миле фото, зовсім скоро свято", "Ще зовсім небагато", "Класне таке фото", "Краса і гармонія", "Котики", "Які ж ви красиві, ви просто кращий приклад пари", "Дуже миле і чудове фото", "Гарненькі, гарненькі, ніжні, кошенята. З наступаючими Вас, щастя Вам і здійснення мрій!".

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