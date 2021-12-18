Відома українська акторка Ольга Сумська, яка прославилася після ролі Роксолани, зустрілася із відомим режисером та сценаристом і заінтригувала шанувальників.

Як пише Politeka.net, 55 річна українська акторка театру та кіно Ольга Сумська, яка нещодавно знялася у комедії "Любов і блогери", записала декілька сторіс у своєму Instagram разом із відомим сценаристом, режисером та автором телевізійних проєктів Іллею Ноябрьовим.

Сумська заінтригувала шанувальників заявою про новий проєкт.

"Яка натхненна, творча зустріч, Ілля Якович. Буде щось цікаве до Нового року", - сказала акторка.

Ілля Ноябрьов заявив, що вони готують новий проєкт, який неодмінно сподобається усім глядачам.

"Я навіть боюся передбачити той захват, ті о*газми глядацькі, які ви відчуєте, подивившись те, що ми затіяли", - сказав Ілля Ноябрьов.

"Нам натхнення і успіху. До зустрічі на театральній сцені", - заінтригувала Ольга Сумська.

Нагадаємо, що нещодавно у своєму Instagram 55-річна Сумська показала, як вона виглядала у 19 років. Ольга розповіла, що тоді найчастіше хороші ролі отримували московські та прибалтійські акторки, але вона не здавалася, тому й добилася успіху.

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