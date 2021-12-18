55-річна Сумська зробила анонс у своєму Instagram, передає Politeka.net. Ольга постала на кадрах у розкішній морквяно-червоній сукні з вишитими рукавами, в автомобілі екстра-класу.
Виявляється, Сумська взяла участь у благодійній акції телеканалу "Інтер" - знаменитості представляють свої лоти для аукціону. Кошти з кожного лота спрямовуються на покупку життєво важливого обладнання для дитячих лікарень.
Ольга в якості лота вибрала поїздку на Mercedes-Maybach. Крім того, щасливчику, який викупить лот, дістанеться ще акторський майстер-клас від Сумської.
"Невимушене спілкування, життєві поради та незабутні враження напередодні Нового року!🎉🎄🎉. Уявляєте? У Майбаху, наживо! Це екслюзив!", - так описала свій лот актриса.
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З умовами акції можна ознайомитися в пості Сумської. Завершення аукціону - 28 січня 2022 року.
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