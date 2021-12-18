27-річна дружина 55-річного українського співака Віктора Павліка, Катерина Реп'яхова, розповіла, як йдуть справи з судом, і висловила надію, що винних покарають.

Катерина Реп'яхова - директор Віктора Павліка, а також блогерка, передає Politeka.net. За життям дружини українського співака стежать 157 тисяч користувачів мережі.

Не так давно дівчина розповіла, що її сторінку атакували боти, неприємні повідомлення також надсилали клієнтам Реп'яхової. Дружина Віктора Павліка запідозрила у шкідництві своєї блогерської діяльності екс-дружину співака, Ларису Созаєву. Остання відповіла Реп'яховій, назвавши її неприємними словами.

Після цього блогерка звернулася в кіберполіцію, і подала до суду.

У своєму Instagram дружина Віктора Павлика розповіла, що позов повернули через помилку.

"Зараз перед НР повертають всім. З адвокатом все виправимо", - написала Реп'яхова.

Також вона додала, що хоче покарати винних.

"Я б хотіла, щоб люди дізналися правду. А ще хотіла б, щоб людина понесла покарання за статтею 361", - написала Реп'яхова.

За словами дружини Павліка, у неї відмінний настрій.

"Коли переконалася, хто шле ботів стало спокійно, очевидно і вже не страшно", - поділилася блогерка.

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