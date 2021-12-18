27-летняя жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова, рассказала, как обстоят дела с судом, и выразила надежду, что виновных накажут.

Екатерина Репяхова - директор Виктора Павлика, а также блогер, передает Politeka.net. За жизнью жены украинского певца следят 157 тысяч пользователей Сети.

Не так давно девушка рассказала, что ее страницу атаковали боты, неприятные сообщения также присылали клиентам Репяховой. Жена Виктора Павлика заподозрила во вредительстве своей блогерской деятельности экс-супругу певца, Ларису Созаеву. Последняя ответила Репяховой, назвав ее неприятными словами.

После этого блогерша обратилась в киберполицию, и подала в суд.

В своем Инстаграм жена Виктора Павлика рассказала, что иск вернули из-за ошибки.

"Сейчас перед НГ возвращают всем. С адвокатом все исправим", - написала Репяхова.

Также она добавила, что хочет наказать виновных.

"Я бы хотела, чтобы люди узнали правду. А еще хотела бы, чтобы человек понес наказание по статье 361", - написала Репяхова.

По словам жены Павлика, у нее отличное настроение.

"Когда убедилась, кто шлет ботов стало спокойно, очевидно и уже не страшно", - поделилась блогерша.

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