Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Вона почала свою кар'єру ще з підліткового віку, коли перемагала в багатьох вокальних конкурсах. Також нещодавно Тіна Кароль стала Народною артисткою України.
Так, цього разу артистка опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Тіна Кароль постала в шикарній червоній вечірній сукні. Наряд відмінно підкреслює струнку фігуру співачки (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки)
Шанувальники залишили безліч приємних коментарів для Тіни Кароль: "Шикарна сильна жінка 😍 👏 💋 мій кумир", "Найкрасивіша жінка у світі!", "Дуже красива", "Тіна, коли ми побачимо тебе з донькою в руках?", "Який шикарний образ! Найкраща!", "Ось це вау, такий образ вам найкраще без білих перук", "Яка краса".
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