Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно Тина Кароль стала Народной артисткой Украины.

Так, на этот раз артистка опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль предстала в шикарном красном вечернем платье. Наряд отлично подчеркивает стройную фигуру певицы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Поклонники оставили множество приятных комментариев для Тины Кароль: "Шикарная сильная женщина 😍👏💪🏻💋Мой кумир", "Самая Красивая Женщина в Мире!", "Очень красивая", "Тина, когда мы увидим тебя с дочкой в руках?", "Какой шикарный образ! Лучшая!", "Вот это вау, такой образ вам лучше всего без белых париков", "Какая красота".

Ранее сообщалось, Кароль похвасталась, с какой скоростью исполняются ее желания, стоит только захотеть: "Как же это возможно?"

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