Снежанна Бабкіна - дружина і менеджер українського популярного виконавця Сергія Бабкіна, який прославився завдяки своїй роботі в групі "5'Nizza". Також, дружина Бабкіна проявила себе як успішний блогер на просторах мережі Instagram, де ділиться життєвими порадами з українками. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу дружина Бабкіна опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Сніжана Бабкіна показала, як кардинально вирішила змінити свій образ. Зазвичай, дружина артиста робить собі каре і фарбує волосся в темний колір. Однак, на цей раз Сніжана Бабкіна вирішила розбавити свій образ і наростити сині пасма.

"Розкриваємо всі секрети. Таке важливе оновлення перед Новим роком", - розповіла Сніжана Бабкіна.

Реакцій і коментарів немає, оскільки формат сторіз в Instagram цього не передбачає.

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