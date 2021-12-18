Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська, яка перемогла у 3 сезоні "Мастер Шефу", після навчання та роботи в Парижі повернулася в Україну, де стала суддею другого сезону популярного шоу "Мастер Шеф. Професіонали", а також завела власний блог в Instagram про кулінарію.

У мережі Мартиновська не тільки ділиться різними рецептами, а й розповідає про особисте. Так, цього разу кулінарка розповіла про незручну ситуацію, яка сталася із нею на крайньому побаченні.

"Таааак. Гаряча тема. Було вчора в мене kind of побачення. Раз в сто років і таке буває зі мною", - зізналася Ольга.

Також Мартиновська розповіла, що кавалер зробив їй подарунок, але він, на жаль, зовсім їй не сподобався.

"Мені не сподобався подарунок, але я з ввічливості сказала "аааа, завжди про таку мріяла!!!". У вас бувало таке хоч раз?)", - запитала Ольга в шанувальників.

Як виявилося, таке бувало не тільки в судді "Мастер Шеф", як написали їй в Instagram, тому Мартиновська навіть пообіцяла вийти в прямий ефір і показати подарунок.

Нагадаємо, що Ольга Мартиновська вже була замужем та має дочку Віру. На жаль, стосунки із батьком дівчинки не склалися, тому вона виховує її сама.

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