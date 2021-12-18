Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская, победившая в 3 сезоне "Мастер Шеф", после учебы и работы в Париже вернулась в Украину, где стала судьей второго сезона популярного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы", а также завела собственный блог в Instagram о кулинарии.

В сети Мартыновская не только делится разными рецептами, но и рассказывает о личном. Так, на этот раз повар рассказала о неловкой ситуации, которая произошла с ней на крайнем свидании.

"Таааак. Горячая тема. Было вчера у меня kind of свидание. Раз в сто лет и такое бывает со мной", - призналась Ольга.

Также Мартыновская рассказала, что кавалер сделал ей подарок, но он, к сожалению, совсем ей не понравился.

"Мне не понравился подарок, но я из вежливости сказала "аааа, всегда о такой мечтала!!!". У вас бывало такое хоть раз?) ",- спросила Ольга в поклонников.

Как оказалось, такое бывало не только у судьи "Мастер Шеф", как написали ей в Instagram, поэтому Мартыновская даже пообещала выйти в прямой эфир и показать подарок.

Напомним, что Ольга Мартыновская уже была замужем и имеет дочь Веру. К сожалению, отношения с отцом девочки не сложились, поэтому она воспитывает ее сама.

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