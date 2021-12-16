Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська є шеф-кухарем ресторану в Парижі, а також суддею проекту "Майстер Шеф". А ще зірка веде сторінку в соціальній мережі Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На новому фото Мартиновська була разом з підросла дочкою вірою. Зірка сиділа за столиком, де стояли кілька чашок з напоєм.

"Настав той період, коли ми з Верунею разом ходимо в кіно і їмо попкорн «подвійний сир». Вже разом вирушаємо на шопінг, а після її занять з тенісу йдемо на чашечку гарячого шоколаду або какао.

Ділюся рецептом гарячого шоколаду, щоб і вам було так тепло і щасливо, як нам з Верунчиком", - написала Ольга.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Смакота", "я теж люблю", "яка мила фотографія", "яка красива дівчинка", "спасибі, вона ваша дочка є великим дивом і натхненням".

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