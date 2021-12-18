Екс-учасник проекту" Холостячка " Максим Тарапата, якого не вибрала головна героїня шоу Злата Огневич, розповів про боротьбу за любов, поділившись фото.

Як пише Politeka.net, Макс Тарапата є успішним українським бізнесменом, який приводить Медичне обладнання з Китаю, як і продукти харчування. У новому сезоні" Холостячка " Макс вирішив взяти участь, але Злата Огневич не вибрала красеня, віддавши перевагу Андрію Задворному, який її в підсумку кинув. Але проект дав Тарапате великий приріст фанатів в Instagram, де тепер він активно веде блог.

На новому фото Макс був у майці і з бинтами на руках. Зірка схилив голову і закрив очі.

"І все ж, чи можна перемогти в боротьбі за любов? Або любов і боротьба поняття несумісні?",- написав під фотографією Тарапата.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Боже як красиво. Макс-Виходь за мене!!!", "Впевнена-можна! Але боротися повинні двоє!", "Дуже класне фото. Можна, якщо ця людина "твій". А якщо не «перемагається», зачитий - це і не потрібно, буде той, хто буде цінувати тебе і любити, захоплюватися до достоїнствами і приймати недоліки", "борися за Злату".

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