Экс-участник проекта "Холостячка" Максим Тарапата, которого не выбрала главная героиня шоу Злата Огневич, рассказал о борьбе за любовь, поделившись фото.

Как пишет Politeka.net, Макс Тарапата является успешным украинским бизнесменом, который приводит медицинское оборудование из Китая, как и продукты питания. В новом сезоне "Холостячка" Макс решил принять участие, но Злата Огневич не выбрала красавчика, отдав предпочтение Андрею Задворному, который ее в итоге бросил. Но проект дал Тарапате большой прирост фанатов в Инстаграм, где теперь он активно ведет блог.

На новом фото Макс был в майке и с бинтами на руках. Звезда склонил голову и закрыл глаза.

"И все же, можно ли победить в борьбе за любовь? Или любовь и борьба понятия несовместимы?", - написал под фотографией Тарапата.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Боже як красиво. Макс- выходи за меня!!!", "Уверена - можно! Но бороться должны двое!", "Очень Классное фото. Можно, если этот человек «твой». А если не «побеждается», зачит - это и не нужно, будет тот, кто будет ценить тебя и любить, восхищаться до достоинствами и принимать недостатки", "Борись за Злату".

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