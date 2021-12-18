Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва стала дуже популярною вітчизняної артисткою, будучи солісткою групи"Время и Стекло". Але група розпалася і зірка почала сольну кар'єру. Артистка встигла вже випустити один альбом, а також кілька пісень і зараз готує нову збірку, яка вже очікується в 2022 році. Не забуває Дорофєєва і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому сторіс Надя з'явилася в чорному топіку і лосинах, а доповнила образ кросівками. Зірка стояла перед дзеркалом і показувала ефектну фігурку. Після цього Дорофєєва зробила збільшення і показала себе більш крупним планом. Як можна помітити, у артистки під очима були патчі.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під сторіс, який Надя розмістила в сторіс Instagram.

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