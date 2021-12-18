Відома співачка Аліна Гросу поділилася в соцмережі чарівним фото з мамою-красунею, яка відзначає свій день народження.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Аліна Гросу, яка після розлучення почала стосунки з героєм своїх кліпів Романом Полянським, показала в Instagram чарівне фото з мамою.

Виявилося, що у неї день народження, і зіркова дочка привітала її теплими словами і милим знімком. На фотографії Аліна позує з моложавою мамою-красунею, з якою, як виявилося, вони дуже схожі.

"У коханої, найкращої у світі матусі @mamagrosu сьогодні День Народження! Люблю неймовірно! Ціную, турбуюся і дорожу всією душею! Хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, сил, спокою, виключно радісних миттєвостей і справжнього жіночого щастя. Решта, так як нас багато, ми всією сім'єю для тебе завжди організуємо. І нехай будуть в житті виключно приємні сюрпризи!",- ніжно привітала маму Гросу.

Шанувальники співачки в коментарях приєдналися до привітань мами Аліни, залишаючи теплі слова і приємні побажання. Багато також відзначили, що співачка неймовірно схожа на свою красуню-маму.

Нагадаємо, Гросу в напівпрозорому костюмі з вирізами на цікавих місцях хвалилася фігурою: "Яка гарненька".

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