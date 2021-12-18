Ведучий "Україна має талант" і "Холостячки" Григорій Решетник показав, як запалює під час зйомок талант-проекту.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник є популярним українським телеведучим, який зараз знімається в "Україна має талант", "Холостячки" і "Холостяк". Зірка також веде активно сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео Григорій показав, як пустився в танок під виступ одного з учасників на шоу "Україна має талант". Вийшло досить ефектно і незвично.

"Сьогодні вся країна танцюватиме, бо дізнається імена фіналістів" Україна має талант»

Не пропустіть найграндіозніше шоу країни!", - було написано під відео.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"А ви-один з найулюбленіших ведучих", "Ну звичайно готові, це улюблене шоу моєї сім'ї", "та ти палиш!", "Гриша молодець", "Гриша, ну ти даєш, так тримати", " сподіваюся у фіналі буде група in team!а ви Гриша дуже крутий танцюрист!".

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