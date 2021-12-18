Співачка Настя Каменських (NK) показала, як виступала під час концерту в Тернополі, вразивши українців відео.

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є колишньою учасницею дуету "Потап і Настя". Зараз артистка веде активно сольну кар'єру, взявши псевдонім NK. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому відео Настя з'явилася в ефектному блискучому вбранні. Зірка співала на сцені свій хіт"червоне вино".

"Обожнюю все в цьому відео:

Атмосферу, енергію, музику, пісні з вами в унісон, мою команду

Ми так кайфонули. Передаю цей вайб і вам. Тернопіль 16.12", - написала Настя під кадрами.

Фанати подивилися ролик більше десяти тисяч разів і написали коментарі:

"Як класно було!", "Це ваша найкраща пісня і кращий кліп!", "Крута"," шикарна Настя, крута команда", "не можу зупиниться не слухати цю пісню"," Душевно, енергійно, запально і красиво", " Анастасія, ви неймовірна!".

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