Як пише Politeka.net, Настя Каменських є колишньою учасницею дуету "Потап і Настя". Зараз артистка веде активно сольну кар'єру, взявши псевдонім NK. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому відео Настя з'явилася в ефектному блискучому вбранні. Зірка співала на сцені свій хіт"червоне вино".
"Обожнюю все в цьому відео:
Атмосферу, енергію, музику, пісні з вами в унісон, мою команду
Софія Ротару відразу після "Пісні року" в Москві з'явилася на Новорічному кварталі: "Таке почуття..."
Влад Яма живе в красивому будинку під Києвом, як він виглядає всередині: кухня-їдальня і дерев'яні стелі
Відомий співак в костюмі Порося розпсихувався за лаштунками шоу "Маска": "Закінчую участь..."
Обірвалося життя відомої актриси, що запам'яталася роллю в "Іронії долі": "Світла пам'ять"
Українці сумують за зіркою "Україна має талант", йому було всього 34: "Залишився в наших серцях"
Ми так кайфонули. Передаю цей вайб і вам. Тернопіль 16.12", - написала Настя під кадрами.
Фанати подивилися ролик більше десяти тисяч разів і написали коментарі:
"Як класно було!", "Це ваша найкраща пісня і кращий кліп!", "Крута"," шикарна Настя, крута команда", "не можу зупиниться не слухати цю пісню"," Душевно, енергійно, запально і красиво", " Анастасія, ви неймовірна!".
Нагадаємо, Потап видав, куди і навіщо вони з Каменських готуються виїхати з України
Також Politeka писала, що подарувати на Новий Рік: Настя Каменських видала українцям оригінальні ідеї
А ще Politeka повідомляла, що екс-коханий Каменських не зник з її життя, Потап вперше все розповів