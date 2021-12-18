Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Анна Трінчер, яка нещодавно побралася з блогером Олександром Волошиним, вразила кадрами з червоної доріжки у своєму Instagram.

Як видно, для виходу в люди і отримання престижної нагороди Анна одягла занадто відвертий, навіть непристойний комбінезон, який частково зливається з кольором шкіри, і лише злегка прикриває інтимні місця. Волосся дівчини завиті і акуратно укладені, а на її обличчі яскравий макіяж і щаслива посмішка.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Хто помітив сліди від гірчичників? Стільки в цьому році ми пройшли випробувань, складнощів, закритих дверей... і як би не було складно є багато заслуг, якими точно можна пишатися! Спасибі кожному, хто вклався в проект емоційно, фізично, ментально, вірою, підтримкою і любов'ю. Велика честь тримати цю статуетку в руках".

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