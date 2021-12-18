Відомий український співак Олег Винник показав шанувальникам залаштунки зйомок популярного шоу "Маска" та поцікавився думкою глядачів про те, хто ж стане переможцем.

Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram відомий український співак Олег Винник, який вже другий сезон поспіль є одним із зіркових детективів популярного проєкту "Маска", показав за лаштунки зйомок.

Так, Винник зізнався, що він дуже хвилюється перед півфіналом "Маски", але одночасно йому дуже цікаво, кого відкриють цього разу.

Також шанувальники популярного проєкту "Маска" на телеканалі "Україна" розповіли свої здогадки про те, хто стане переможцем і видали фаворитів. Думки розділилися: дехто вболіває за Тигра, хтось за Мухомора, хтось за Котика.

"Якщо переможе Жирафа, то немає сенсу в цьому шоу", - сказала глядачка.

Також Винник, який дуже хвилюється перед півфіналом, попросив у шанувальників допомоги.

"Я думаю, що глядачі теж багато чого знають і відчувають. Давайте подумаємо всі разом, тому що я вже починаю хвилюватися. Мені все подобається і я не знаю хто кращий", - сказав Олег.

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