Известный украинский певец Олег Винник показал поклонникам закулисье съемок популярного шоу "Маска" и поинтересовался мнением зрителей о том, кто же станет победителем.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram известный украинский певец Олег Винник, который уже второй сезон подряд является одним из звездных детективов популярного проекта "Маска", показал закулисье съемок.

Так, Винник признался, что он очень волнуется перед полуфиналом "Маски", но одновременно ему очень интересно, кого откроют на этот раз.

Также поклонники популярного проекта "Маска" на телеканале "Украина" рассказали свои догадки о том, кто станет победителем и выдали фаворитов. Мнения разделились: кто-то болеет за Тигра, кто-то за Мухомора, а кто-то за Котика.

"Если победит Жирафа, то нет смысла в этом шоу", - сказала зрительница.

Также Винник, который очень волнуется перед полуфиналом, попросил у поклонников помощи.

"Я думаю, что зрители тоже многое знают и чувствуют. Давайте подумаем все вместе, потому что я уже начинаю волноваться. Мне все нравится и я не знаю кто лучше", - сказал Олег.

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