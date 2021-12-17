Як пише Politeka.net, Андрій Данилко, як і Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменських і Дзідзьо, є детективом шоу "Маска". Вже скоро новий випуск проекту, тому на офіційній сторінці в Instagram з'явився новий ролик, який підігрів інтерес фанатів до шоу.
На відео Данилко слухав виступ, а після цього почав активно жестикулювати руками, в яких тримав ручку. Вийшло досить забавно і незвично.
"Вже цієї суботи грандіозний півфінал гіпершоу МАСКА!
Яка маска зможе так розпалити Данилко до танцю?",- написано було під відео.
Софія Ротару відразу після "Пісні року" в Москві з'явилася на Новорічному кварталі: "Таке почуття..."
Тисяча за вакцинацію, українці почали отримувати гроші: на що можна витратити і попередження від банку
"Син помітив, що у труні не його батько": під Запоріжжям розгорівся скандал на похоронах
В Україні змінили терміни зимових канікул: в яких областях школярі відпочиватимуть менше
Сусіди скаржаться на Злату Огневич: чим "Холостячка" не догодила мешканцям елітного ЖК у Києві
Фанати подивилися ролик майже 10 тисяч разів і написали коментарі:
"Я його обожнюю" ," самий адекватний на шоу", "Жирафа зможе"," чекаю з нетерпінням", "Цікаво, цікаво, хто ж це?", "Мухомор або Жирафа", " Зробіть будь ласка 3 сезон Маски. Круто було б, якщо була б коала", "може Гостьова маска або жирафа".
Нагадаємо, хвороба підкосила Андрія Данилка в самий невідповідний момент, з'ясувалися деталі
А ще Politeka писала, що Данилко здивував виглядом на знімку, де йому всього рік
Також Politeka повідомляла, що Каменських після розпаду дуету знайшла несподівану "заміну" Потапу