Детектив шоу" Маска " Андрій Данилко не зміг стриматися під час виступу, що потрапило на запис відео.

Як пише Politeka.net, Андрій Данилко, як і Оля Полякова, Олег Винник, Настя Каменських і Дзідзьо, є детективом шоу "Маска". Вже скоро новий випуск проекту, тому на офіційній сторінці в Instagram з'явився новий ролик, який підігрів інтерес фанатів до шоу.

На відео Данилко слухав виступ, а після цього почав активно жестикулювати руками, в яких тримав ручку. Вийшло досить забавно і незвично.

"Вже цієї суботи грандіозний півфінал гіпершоу МАСКА!

Яка маска зможе так розпалити Данилко до танцю?",- написано було під відео.

Фанати подивилися ролик майже 10 тисяч разів і написали коментарі:

"Я його обожнюю" ," самий адекватний на шоу", "Жирафа зможе"," чекаю з нетерпінням", "Цікаво, цікаво, хто ж це?", "Мухомор або Жирафа", " Зробіть будь ласка 3 сезон Маски. Круто було б, якщо була б коала", "може Гостьова маска або жирафа".

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