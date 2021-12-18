Відома українська співачка, екссолістка гурту "НеАнгели" Вікторія Сміюха полетіла до Італії показала шанувальникам як носити тюрбан зимою.

Як пише Politeka.net, у своєму Instagram колишня солістка гурту "НеАнгели", яка розпочала сольну кар’єру, Вікторія Сміюха розповіла шанувальникам, що полетіла до Італії та опублікувала декілька сторіс із міста Неаполь.

Так, Сміюха показала, що тюрбан можна носити навіть зимою і покрасувалася на камеру.

"Східний головний убір сьогодні адаптується під будь-яку погоду", - написала співачка.

Сміюха запитала думку шанувальників про її зовнішній вигляд та написала, що цей головний убір додає жіночності в образ.

"Тримаю фасон. Все ж він додає в образ жіночності", - сказала Віка.

Також співачка прикріпила у сторіс опитування.

"Тюрбан гарно дивиться із хутряними та утепленими шерстяними пальто?", - поцікавилася Вікторія Сміюха.

Рaніше Politeka писала, що Сміюху з "НеАнгелів" підловили в дивних позах перед "Холостяком" Заливако і Притулою: "Віка...".

Нагадаємо, що Камінська з "НеАнгелів" поскаржилася на стан після скандалу зі Сміюхою: "Не можна плакати...".

А ще Politeka повідомляла, що Сміюха з "НеАнгелів" в незвичному іміджі показала, як треба розслаблятися: "Ви цього заслуговуєте".