Українська виконавиця Слава Камінська відома своєю участю в групі "НеАнгели". Через 15 років існування групи вони оголосили про розпад. Тепер співачка почала сольну кар'єру. Про це повідомляє Politeka.net.

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Слава Камінська з шикарним яскравим макіяжем, який підкреслює її очі, позує на камеру. Під публікацією співачка описала свій настрій і стан.

"Настрій - Плакуча верба", — описала свій стан Слава Камінська.

Шанувальники залишили для співачки безліч приємних коментарів: "Ви ж рак за гороскопом?) У нас же це нормально: через годину-другу зміниться на💃", "Красива верба", "Все прекрасно, маркіза", "З таким красивим макіяжем, такий шикарній дівчині - не можна плакати!", "Плакуча верба, плавно перетекла в настрій П'яна вишня".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що між співачкою і Вікторією Смеюхою стався скандал. Вікторія Смеюха зізналася, що Слава Камінська знущалася над нею і навіть в поривах гніву могла її вдарити, тому вона вирішила поставити крапку в цій історії.

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