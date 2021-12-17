Як повідомляє Politeka.net, співачка Слава Камінська, яка після розпаду групи "НеАнгели" активно почала сольну кар'єру, розповіла про свої стосунки з колишньою колегою Вікторією Сміюхою. У коментарі виданню Viva артистка зазначила, що не хоче бачити Віку після скандалу, який нещодавно розгорівся і тих звинувачень, які їй довелося вислухати.
"Слава Богу, я тепер вільна. Це все, що я можу сказати", - відрубала Камінська у закуліссі концерту "Музичної платформи", де її пісня "Слава Богу" отримала нагороду.
Зустрівши Сміюху на цьому заході Слава не вдалося, так як їх виступи були в різний час. До того ж співачка зізналася, що не бажає бачити колишню колегу.
"Я ненавиджу підлість!", - сказати Камінська і додала, що не сприймає людей, які "виїжджають за рахунок іншого".
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Тим часом у світській тусовці серед колег-артистів існує думка, що скандал між Сміюхою і Камінською всього лише піар, який, до того ж вигідний їм обом.
Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" похвалилася досягненнями після скандалу зі Сміюхою: "Подарувала мені першу...".
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