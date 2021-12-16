Відома співачка, екс-солістка "НеАнгелів" Вікторія Смеюха, якій набридло бути в тіні своєї колишньої колеги, почала сольну кар'єру і навіть представила першу сольну пісню.

Вікторія Смеюха, яка тепер стала сольною співачкою, вирішила поділитися в Instagram цікавим кадром зі своєї відпустки і порадувала шанувальників. Також зірка розповіла про свій успіх після виходу композиції.

"Величезне вам спасибі за теплі, ніжні і щирі вітання. 🙏 🏼 😍 ❤ ️ Не дарма великий філософ Соломон говорив: «туга на серці людини пригнічує його, а добре слово розвеселяє його».🪶 Перебуваючи в Києві, погода за вікном вганяла в тугу і мені прийшло рішення змінити обстановку. 🌍

Неаполь-давно була духовною мрією, країною, в якій я ще не була, але відвідавши розумію, що тут час тече інакше. Місто, де я зможу видихнути і сповільнитися. 🍕 🍝 🇮 🇹 » - каже Вікторія.

Фанати підтримали: "гарного відпочинку!!!❤️ Після плідної роботи!!!❤ ; Ви чарівна красуня🌹; чудово виглядаєте Вікторія 🔥; гарного відпочинку ви цього заслуговуєте😍нехай кажуть що хочуть❤; красуня наша!!; Чаклунка».

Ми писали, Вікторія Смеюха після розпаду групи не стала сидіти на місці і вирішила виступати сольно. Нещодавно вона вже випустила перший трек, а також розповіла про плани на майбутніх. Також Вікторія поділилася цікавими образами, в яких блищала на зйомках.

Нагадаємо, що Смеюха забула про збентеження в напівпрозорому золотому платті:"будуть кайфувати".

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