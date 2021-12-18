Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Вікторія Сміюха, яка після розпаду групи "НеАнгели", почала сольну кар'єру, вразила поведінкою на шоу "Хто зверху". Кадри зі студії показав у своїх Instagram-сторіс колишній "Холостяк" Михайло Заливако, який також був учасником шоу.

На кадрах видно, що учасники шоу робили спільне фото, там є і Міша, і Сергій Притула, і Ксенія Мішина, і Леся Нікітюк, і інші зірки, які грали в "Хто зверху". Однак найбільше питань викликають пози саме Вікторії Сміюхи, адже поки всі красиво ставали для знімка, вона крутилася перед чоловіками в наряді з відкритим декольте.

Треба сказати, що виглядає це вельми своєрідно, але і одночасно весело. Схоже, ці викрутаси Сміюхи залишаться за кадром і не увійдуть в ефір шоу. "Віка покинула чат", - підписав одну зі своїх сторіс Михайло Заливако.

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