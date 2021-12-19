"Україна має талант" повернулося на екрани з новим складом суддів - Ксенією Мішиною, Євгеном Котом і Сергієм Притулою, пише Politeka.net. З кожним ефіром учасників стає все менше, і ось вже відомі фіналісти.
Найталановитішого виберуть з учасників: Mind2Mind, Михайло Макаров, Наталія і Денис, Ельдар Юлдашев, Євген і Влада, Єлизавета Крутікова, група Zapal, Артем Галіс, Дмитро Політов, Станіслав Скочко і Артем Фесько.
"11 супергероїв боротимуться за звання найталановитішої людини вже наступної суботи!💪 За кого будеш вболівати?",- написали автори поста.
Пост викликав різну реакцію в мережі:
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"Це потрібно було надавати надію стільки людям. Набирати їх туди 100 осіб. Щоб вибрати 12 з них. Ви серйозно?", "Цікаво, як сьогоднішні учасники повинні були встигнути, щоб підірвати Ютуб і коментарі до ефіру. Виходить, їм навіть шансу не дали для того, щоб люди підтримали їх...", "потрібно було зробити ще півфінал)", " ви серйозно??? З усіх шикарних повітряних гімнастів ви вибрали Лізу?????????? Тому що вона учасниця холостяка???? ".
Нагадаємо, суддя "Україна має талант" влаштував публічні ніжності з коханою брюнеткою
Також Politeka повідомляла, що битва за суперфінал В Україна має талант, Мішина, Притула і Кіт в розгубленості
А ще Politeka писала, що учасник "Україна має талант" осоромився перед Притулою та Єфросиніною