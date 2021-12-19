Новый сезон "Україна має талант" подходит к завершению, а это значит, что скоро зрителям объявят самого талантливого участника - названы финалисты проекта, однако реакция у пользователей Сети разная.

"Україна має талант" вернулось на экраны с новым составом судей - Ксенией Мишиной, Евгением Котом и Сергеем Притулой, пишет Politeka.net. С каждым эфиром участников становится все меньше, и вот уже известны финалисты.

Самого талантливого выберут из участников: Mind2Mind, Михаил Макаров, Наталья и Денис, Эльдар Юлдашев, Евгений и Влада, Елизавета Крутикова, Группа Zapal, Артем Галис, Дмитрий Политов, Станислав Скочко и Артем Фесько.

"11 супергероев будут бороться за звание самого талантливого человека уже в следующую субботу!💪 За кого будешь болеть?", - написали авторы поста.

Пост вызвал разную реакцию в Сети:

"Это нужно было давать надежду столько людям. Набирать их туда 100 человек. Чтобы выбрать 12 из них. Вы серьезно?", "Интересно, как сегодняшние участники должны были успеть, чтобы взорвать Ютуб и комментарии к эфиру. Выходит, им даже шанса не дали для того, чтобы люди поддержали их…", "Нужно было сделать ещё полуфинал)", "Вы серьезно??? Из всех шикарных воздушных гимнастов вы выбрали Лизу?????????? Потому что она участница холостяка???? ".

Напомним, судья "Україна має талант" устроил публичные нежности с любимой брюнеткой

Также Politeka сообщала, что битва за суперфинал в Україна має талант, Мишина, Притула и Кот в растерянности

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