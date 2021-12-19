Дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук, яка раніше розповіла, як бути щасливою і домогтися успіху, влаштувала атмосферну зйомку.

Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук є активним користувачем мережі і часто публікує різні кадри зі своїх фотосесій, під яким розповідає про життя. Цього разу Анна вирішила привітати шанувальників зі святом.

Так, у короткому святковому відео Саліванчук похвалилася новорічним образом, кадрами в ліжку і атмосферними моментами. Причому можна помітити, що зірка тут позувала ще до того, як повністю змінила зачіску і оновила стрижку.

"Чарівний і довгоочікуваний день-День святого Миколая. У цей день Микола Чудотворець ближче до нас, як ніколи! У цей день він почує і зрозуміє всі наші прохання і бажання...

У цей день прийнято дарувати подарунки і бажають благополуччя. Все, що ми бажаємо близьким і коханим, обов'язково збудеться! Ось і я хочу побажати вам благоденства і удачі, бути здоровими і щасливими, любити і бути коханими!" - писати Ганна під коротким роликом.

Раньше Ганна вирішила заговорити про те, кому визначено бути щасливими і жити дивовижним життям.

"Наше життя складається з позитивних і негативних подій. Чому ж у однієї людини більше негативного, а в іншого позитивного? Чому одні щасливі, а інші ні? Ніякого секрету немає, просто один бачить світ в сірих тонах, скаржиться на життя, бачить проблему в інших, а не в собі".

Нагадавши, дружина продюсера" Квартал 95 " в корсеті захопила принадами фігури

А ще Politeka писала, що актриса і дружина продюсера "Квартал 95" здивувала новою зовнішністю навіть сина

Також Politeka повідомляла, що актриса і дружина продюсера "Квартал 95" навчила українців корисним звичкам