Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук є активним користувачем мережі і часто публікує різні кадри зі своїх фотосесій, під яким розповідає про життя. Цього разу Анна вирішила привітати шанувальників зі святом.
Так, у короткому святковому відео Саліванчук похвалилася новорічним образом, кадрами в ліжку і атмосферними моментами. Причому можна помітити, що зірка тут позувала ще до того, як повністю змінила зачіску і оновила стрижку.
"Чарівний і довгоочікуваний день-День святого Миколая. У цей день Микола Чудотворець ближче до нас, як ніколи! У цей день він почує і зрозуміє всі наші прохання і бажання...
У цей день прийнято дарувати подарунки і бажають благополуччя. Все, що ми бажаємо близьким і коханим, обов'язково збудеться! Ось і я хочу побажати вам благоденства і удачі, бути здоровими і щасливими, любити і бути коханими!" - писати Ганна під коротким роликом.
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Раньше Ганна вирішила заговорити про те, кому визначено бути щасливими і жити дивовижним життям.
"Наше життя складається з позитивних і негативних подій. Чому ж у однієї людини більше негативного, а в іншого позитивного? Чому одні щасливі, а інші ні? Ніякого секрету немає, просто один бачить світ в сірих тонах, скаржиться на життя, бачить проблему в інших, а не в собі".
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