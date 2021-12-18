Как передает Politeka.net, Святослав Вакарчук является известным певцом и фронтменом группы "Океан Эльзы". Недавно у артиста в возрасте 46 лет родился сын - Иван. Также, Вакарчук вернулся на "Голос країни" в качестве тренера.

Так, на этот раз артист опубликовал новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Святослав Вакарчук показал себя оглядываясь на шикарный вид. Как известно, сейчас артист в Израиле, где у него должен пройти концерт с группой "Океан Эльзы". Также он показал кадры местных достопримечательностей.

"Вдохновлен и готов к сегодняшнему концерту с Океаном Эльзы", — рассказал Святослав Вакарчук.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Приветствую Вас в Израиле 🤗С нетерпением ждем сегодняшнего концерта", "Это волшебство", "Браво", "Эх..очень грустно что я не смогла попасть на этот концерт, ну что же приветствуем вас в Израиле, хорошего настроения и концерта", "Невероятная, но такая осязаемая красота...", "Самого шикарного Тебе концерта ❤️ Гори 🔥 Летай 🤗 Люби".

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